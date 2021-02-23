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Приговор Стерненко: на Банковой произошли первые столкновения

Под Офисом президента в Киеве произошли столкновения между правоохранителями и активистами, которые вышли в поддержку Сергея Стерненко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Киеве на Банковой во время акции в поддержку Сергея Стерненко произошли столкновения между правоохранителями и активистами.

Протестующие хотели попасть на площадь перед Офисом.

Люди выкрикивают "Ганьба!", "Банду геть!", "Слуга", виходь - народ прийшов".

Активисты бросают в правоохранителей снежки, петарды и жгут дымовые шашки.

  • Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда.
  • Стерненко прокомментировал приговор суда, заявив, что на судью оказывали давление подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
  • В 20:00 в Киеве на улицу Банковую вышли активисты в поддержку Сергея Стерненко, которому вынесли приговор в 7 лет и 3 месяца тюрьмы.

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