Приговор Стерненко: на Банковой произошли первые столкновения
23 февраля, 2021, 20:59
Под Офисом президента в Киеве произошли столкновения между правоохранителями и активистами, которые вышли в поддержку Сергея Стерненко
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Киеве на Банковой во время акции в поддержку Сергея Стерненко произошли столкновения между правоохранителями и активистами.
Протестующие хотели попасть на площадь перед Офисом.
Люди выкрикивают "Ганьба!", "Банду геть!", "Слуга", виходь - народ прийшов".
Активисты бросают в правоохранителей снежки, петарды и жгут дымовые шашки.
- Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда.
- Стерненко прокомментировал приговор суда, заявив, что на судью оказывали давление подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
- В 20:00 в Киеве на улицу Банковую вышли активисты в поддержку Сергея Стерненко, которому вынесли приговор в 7 лет и 3 месяца тюрьмы.
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