Польский топ-клуб объявил о трансфере украинца, который оказался ненужным Луческу
Об этом сообщает официальный сайт "Легии".
Назарий Русын будет защищать цвета "Легии" до конца 2021 года. У поляков есть право выкупа футболиста, которым они смогут воспользоваться, если форвард убедит их своей игрой.
"Счастлив, что перешел в "Легию". Прошел два сбора с "Динамо". Считаю, хорошо подготовился, могу играть на 100%. Команда - на первом месте. Мои цели направлены только на команду, чтобы побеждать и выигрывать трофеи", - сказал Русин.
После того, как главным тренером "Динамо" стал румын Мирча Луческу, 22-летний украинец потерял место в составе. В нынешнем сезоне он сыграл за киевлян всего 1 матч.
- 9 февраля стало известно, что защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов следующие полгода играет в аренде в польской "Легии" .
- После этого сообщалось, что вслед за Шабановым в "Легию" перейдет Назарий Русын.
- 22 февраля главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заверил, что Назарий Русын должен продолжить карьеру в чемпионате Польши.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти