Польский топ-клуб объявил о трансфере украинца, который оказался ненужным Луческу

23 февраля, 2021, 16:47

Нападающий киевского "Динамо" Назарий Русын на правах аренды стал игроком варшавской "Легии"

Об этом сообщает официальный сайт "Легии".

Назарий Русын будет защищать цвета "Легии" до конца 2021 года. У поляков есть право выкупа футболиста, которым они смогут воспользоваться, если форвард убедит их своей игрой.

"Счастлив, что перешел в "Легию". Прошел два сбора с "Динамо". Считаю, хорошо подготовился, могу играть на 100%. Команда - на первом месте. Мои цели направлены только на команду, чтобы побеждать и выигрывать трофеи", - сказал Русин.

После того, как главным тренером "Динамо" стал румын Мирча Луческу, 22-летний украинец потерял место в составе. В нынешнем сезоне он сыграл за киевлян всего 1 матч.

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