Талант, но ему еще рано играть в "Динамо", - Луческу объяснил, почему хочет погнать украинского форварда

22 февраля, 2021, 15:45

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу уверен, что Назарий Русын должен продолжить карьеру в чемпионате Польши

Об этом сообщает Sportowe Fakty.

По словам Луческу, Назарий Русын - талантливый игрок, но ему еще рано играть в "Динамо".

"Русын - большой талант. Но ему еще рано играть в "Динамо". У него была недавно травма ключицы, она немного остановила развитие Назария. Но у него есть навыки. Во-первых, он очень быстрый. Мне кажется, чемпионат Польши ему подходит. Когда смотрю на его способности и стиль команд Польши, считаю, это может хорошо сработать", - сказал Луческу.

После того, как главным тренером "Динамо" стал румын Мирча Луческу, 22-летний украинец потерял место в составе. В нынешнем сезоне он сыграл за киевлян всего 1 матч.

9 февраля стало известно, что защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов следующие полгода играет в аренде в польской "Легии".

После этого сообщалось, что вслед за Шабановым в "Легию" перейдет Назарий Русын.

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