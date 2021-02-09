Луческу погнал с "Динамо" футболиста сборной Украины

9 февраля, 2021, 11:40

Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов следующие полгода играет в аренде в польской "Легии"

Об этом сообщает Sport.pl .

По информации издания, "Легия" договорилась с "Динамо" о трансфере центрального защитника. Поляки арендуют Шабанова на полгода с правом последующего выкупа.

После того, какая киевлян возглавил румын Мирча Луческу, Артем Шабанов перестал попадать в состав команды и сыграл в нынешнем сезоне лишь 2 матча.

28-летний защитник перешел в "Динамо" в 2018 году из "Олимпика". Также играл за "Арсенал", "Волынь" и "Сталь".

На счету Шабанова 2 матча в составе сборной Украины.

"Легия" в чемпионате Польши занимает второе место и отстает от лидера - «Погони» - на 2 очка.

Напомним, 5 февраля "Динамо" отказалось продавать уругвайца Карлоса Где Пену американском "Далласа".

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