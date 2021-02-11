Луческу решил избавиться от украинского форварда

11 февраля, 2021, 15:05

Футболист "Динамо" Назарий Русин может продолжить карьеру в польской "Легии"

Об этом сообщает "ТаТоТаке".

По информации источника, польский клуб хочет купить 22-летнего футболиста. Однако, "Динамо" соглашается отпустить форварда только в аренду.

Ожидается, что в "Легию" Назарий Русин направится вместе с еще одним динамовцем - защитником Артемом Шабановым.

После того, как главным тренером "Динамо" стал румын Мирча Луческу, 22-летний украинец потерял место в составе. В нынешнем сезоне он сыграл за киевлян всего 1 матч.

"Легия" в чемпионате Польши занимает второе место и отстает от лидера - "Погони" - на 2 очка.

9 февраля стало известно, что защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов следующие полгода играет в аренде в польской "Легии".

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