Луческу решил избавиться от украинского форварда
11 февраля, 2021, 15:05
Футболист "Динамо" Назарий Русин может продолжить карьеру в польской "Легии"
Об этом сообщает "ТаТоТаке".
По информации источника, польский клуб хочет купить 22-летнего футболиста. Однако, "Динамо" соглашается отпустить форварда только в аренду.
Ожидается, что в "Легию" Назарий Русин направится вместе с еще одним динамовцем - защитником Артемом Шабановым.
После того, как главным тренером "Динамо" стал румын Мирча Луческу, 22-летний украинец потерял место в составе. В нынешнем сезоне он сыграл за киевлян всего 1 матч.
"Легия" в чемпионате Польши занимает второе место и отстает от лидера - "Погони" - на 2 очка.
- 9 февраля стало известно, что защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов следующие полгода играет в аренде в польской "Легии".
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