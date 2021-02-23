Под ОПУ задержали 11 человек, - Устинова
23 февраля, 2021, 21:54
Народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова рассказала, что под Офисом президента Украины задержали 11 человек на акции в поддержку Стерненко
Об этом она написала в Facebook.
"Срочно! Задержали 11 протестующих под Офисом президента, везут в Печерский участок", - написала нардеп.
Впоследствии она написала, что начали "массово паковать людей".
- Напомним, Сергей Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда.
- Стерненко прокомментировал приговор суда, заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
- Известно о как минимум двух пострадавших на акции в поддержку Сергея Стерненко на Банковой в Киеве.
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