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Espreso.tvОбществоПод ОПУ задержали 11 человек, - Устинова

Под ОПУ задержали 11 человек, - Устинова

Народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова рассказала, что под Офисом президента Украины задержали 11 человек на акции в поддержку Стерненко

Об этом она написала в Facebook.

"Срочно! Задержали 11 протестующих под Офисом президента, везут в Печерский участок", - написала нардеп.

Впоследствии она написала, что начали "массово паковать людей".

 
  • Напомним, Сергей Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда.
  • Стерненко прокомментировал приговор суда, заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
  • Известно о как минимум двух пострадавших на акции в поддержку Сергея Стерненко на Банковой в Киеве.

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