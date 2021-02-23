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Столкновения на Банковой: медики оказывают помощь пострадавшим


фото: ВВС
Известно о как минимум двух пострадавших участников акции в поддержку Сергея Стерненко на Банковой в Киеве

Об этом сообщает ВВС.

С места событий на Банковой сообщают о двух пострадавших юношах, которым оказывают помощь медики. В 21:25 демонстранты зажгли шину и сожгли шлем милиционера.

Фото: ВВС

Видео Сергея Руденко

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  • Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда.
  • Стерненко прокомментировал приговор суда, заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
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