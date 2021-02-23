Столкновения на Банковой: медики оказывают помощь пострадавшим
23 февраля, 2021, 21:49
Известно о как минимум двух пострадавших участников акции в поддержку Сергея Стерненко на Банковой в Киеве
Об этом сообщает ВВС.
С места событий на Банковой сообщают о двух пострадавших юношах, которым оказывают помощь медики. В 21:25 демонстранты зажгли шину и сожгли шлем милиционера.
Фото: ВВС
Видео Сергея Руденко
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- Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда.
- Стерненко прокомментировал приговор суда, заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
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