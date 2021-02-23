НАБУ выдвинуло подозрение Дубилету-старшему по делу по расходованию и злоупотреблениям в ПриватБанке, - СМИ
Об этом рассказали источники " РБК-Украина " в правоохранительных органах.
Напомним, ранее стало известно, что НАБУ сообщил о подозрениях в растрате более 136, 89 млн грн трем высокопоставленным чиновникам ПриватБанка.
Следствие установило, что подозреваемые за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили более 136, 89 млн грн в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами банка.
Таким образом, пока подозрения объявлено:
- бывшему председателю правления ПриватБанка Александр Дубилет,
- начальнику департамента финменеджмента Елене Бичихиний,
- бывшему первому заместителю председателя правления Владимиру Яценко.
В НАБУ отметили, что сообщение о подозрении Елене Бичихиний и Александру Дубилету отправили по почте, ведь они отсутствуют по месту жительства.
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Их обвиняют в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины)
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Напомним, 22 февраля в "Борисполе" НАБУ посадило чартер Днепр-Вена с експосадовцем ПриватБанка Владимир Яценко, который отправился в Австрию менее чем через час после подписания ему подозрения.
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Фигурант дела ПриватБанка пытался убежать в Австрию через "слив" планов правоохранителей, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
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