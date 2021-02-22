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Espreso.tvОбщество"Красная" зона карантина на Прикарпатье: 23 февраля планируют ввести дополнительные ограничения

"Красная" зона карантина на Прикарпатье: 23 февраля планируют ввести дополнительные ограничения


фото: ukrinform
23 февраля на заседание государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно ситуации с коронавирусом в Ивано-Франковской области планируют ввести дополнительные ограничения карантина в области, кроме тех, что уже есть

Об этом во время селекторного совещания сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс- служба ОПУ.

"Завтра планируется проведение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о принятии еще ряда мероприятий, которые соответствуют красному уровню карантина", - отметим он.

  • Напомним, с 22 февраля в Ивано-Франковской области действует жесткий карантин из-за всплеска заражений коронавирусом. В регионе действуют ограничения "красной" зоны.

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