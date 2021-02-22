"Красная" зона карантина на Прикарпатье: 23 февраля планируют ввести дополнительные ограничения

22 февраля, 2021, 13:48



фото: ukrinform

23 февраля на заседание государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно ситуации с коронавирусом в Ивано-Франковской области планируют ввести дополнительные ограничения карантина в области, кроме тех, что уже есть