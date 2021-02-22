"Красная" зона карантина на Прикарпатье: 23 февраля планируют ввести дополнительные ограничения
22 февраля, 2021, 13:48
23 февраля на заседание государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно ситуации с коронавирусом в Ивано-Франковской области планируют ввести дополнительные ограничения карантина в области, кроме тех, что уже есть
Об этом во время селекторного совещания сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс- служба ОПУ.
"Завтра планируется проведение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о принятии еще ряда мероприятий, которые соответствуют красному уровню карантина", - отметим он.
- Напомним, с 22 февраля в Ивано-Франковской области действует жесткий карантин из-за всплеска заражений коронавирусом. В регионе действуют ограничения "красной" зоны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти