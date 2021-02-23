Украину снова разделили на карантинные зоны
23 февраля, 2021, 15:47
Министерство здравоохранения разделило Украину перед началом адаптивного карантина на зоны по заболеваемости
Об этом сообщает пресс служба МЗ.
В "красной" зоне оказались Ивано-Франковская и Черновицкая область.
Винницкая, Житомирская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области будут в "оранжевой" зоне карантина.
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Остальные области и Киев попали в "желтую" зону.
Адаптивный карантин начнется 24 февраля.
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