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Espreso.tvОбществоУкраину снова разделили на карантинные зоны

Украину снова разделили на карантинные зоны


фото: rfe
Министерство здравоохранения разделило Украину перед началом адаптивного карантина на зоны по заболеваемости

Об этом сообщает пресс служба МЗ.

В "красной" зоне оказались Ивано-Франковская и Черновицкая область.

Винницкая, Житомирская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области будут в "оранжевой" зоне карантина.

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Остальные области и Киев попали в "желтую" зону.

Адаптивный карантин начнется 24 февраля.

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