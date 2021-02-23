 
РУСУКР
live
Espreso.tvЭкономикаЭкс-чиновник ПриватБанка занимался кредитованием крупных компаний и может обладать ценной информацией, - экономический обозреватель

Экс-чиновник ПриватБанка занимался кредитованием крупных компаний и может обладать ценной информацией, - экономический обозреватель

Один из подозреваемых по делу ПриватБанка Владимир Яценко работал в банке с 1992 по 2016 год, занимался в том числе кредитованием крупных компаний и может многое знать о работе финансового учреждения

Об этом заявил Андрей Яницкий, экономический обозреватель, автор книги "Приват-на история", в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"Владимир Яценко работал в" ПриватБанка "фактически с самого начала его существования, где-то с лета 1992 года. Он из обычного сотрудника банка стал акционером, но у него был совсем небольшой пакет акций, 0,3-0,4% ", - сообщил Яницкий.

По его словам, в разные годы Яценко занимался разным, но был талантливым и продвигался по служебной лестнице.

"Наконец он занимался уже кредитованием крупных компаний. И я подозреваю, что это были компании, связанные с бывшими мажоритарным акционерами этого банка Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским ", - предполагает экономический обозреватель.

Он прогнозирует, что экс-чиновник ПриватБанка не пойдет на сделку со следствием.

"Я думаю, что он человек, очень преданный бывшему председателю правления" ПриватБанка "Александр Дубилет. Он не выглядит человеком, готовым "сдавать своих". О том, что он может знать - конечно, он может знать очень много ", - утверждает Яницкий.

  • НАБУ 22 февраля в "Борисполе" посадило чартер Днепр-Вена с експосадовцем ПриватБанка Владимир Яценко.

  • Фигурант дела ПриватБанка пробовал убежать в Австрию через "слив" планов правоохранителей, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

  • Процессуальный прокурор отказался подписывать подозрение Яценко в деле ПриватБанка, поэтому это сделала генпрокурорка Венедиктова. Об этом заявил главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 февраля, 2021 вторник

22 февраля, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать