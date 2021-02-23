Экс-чиновник ПриватБанка занимался кредитованием крупных компаний и может обладать ценной информацией, - экономический обозреватель
Об этом заявил Андрей Яницкий, экономический обозреватель, автор книги "Приват-на история", в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.
"Владимир Яценко работал в" ПриватБанка "фактически с самого начала его существования, где-то с лета 1992 года. Он из обычного сотрудника банка стал акционером, но у него был совсем небольшой пакет акций, 0,3-0,4% ", - сообщил Яницкий.
По его словам, в разные годы Яценко занимался разным, но был талантливым и продвигался по служебной лестнице.
"Наконец он занимался уже кредитованием крупных компаний. И я подозреваю, что это были компании, связанные с бывшими мажоритарным акционерами этого банка Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским ", - предполагает экономический обозреватель.
Он прогнозирует, что экс-чиновник ПриватБанка не пойдет на сделку со следствием.
"Я думаю, что он человек, очень преданный бывшему председателю правления" ПриватБанка "Александр Дубилет. Он не выглядит человеком, готовым "сдавать своих". О том, что он может знать - конечно, он может знать очень много ", - утверждает Яницкий.
-
НАБУ 22 февраля в "Борисполе" посадило чартер Днепр-Вена с експосадовцем ПриватБанка Владимир Яценко.
-
Фигурант дела ПриватБанка пробовал убежать в Австрию через "слив" планов правоохранителей, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
-
Процессуальный прокурор отказался подписывать подозрение Яценко в деле ПриватБанка, поэтому это сделала генпрокурорка Венедиктова. Об этом заявил главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти