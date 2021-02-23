Экс-чиновник ПриватБанка занимался кредитованием крупных компаний и может обладать ценной информацией, - экономический обозреватель

23 февраля, 2021, 09:08

Один из подозреваемых по делу ПриватБанка Владимир Яценко работал в банке с 1992 по 2016 год, занимался в том числе кредитованием крупных компаний и может многое знать о работе финансового учреждения

Об этом заявил Андрей Яницкий, экономический обозреватель, автор книги "Приват-на история", в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"Владимир Яценко работал в" ПриватБанка "фактически с самого начала его существования, где-то с лета 1992 года. Он из обычного сотрудника банка стал акционером, но у него был совсем небольшой пакет акций, 0,3-0,4% ", - сообщил Яницкий.

По его словам, в разные годы Яценко занимался разным, но был талантливым и продвигался по служебной лестнице.

"Наконец он занимался уже кредитованием крупных компаний. И я подозреваю, что это были компании, связанные с бывшими мажоритарным акционерами этого банка Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским ", - предполагает экономический обозреватель.

Он прогнозирует, что экс-чиновник ПриватБанка не пойдет на сделку со следствием.

"Я думаю, что он человек, очень преданный бывшему председателю правления" ПриватБанка "Александр Дубилет. Он не выглядит человеком, готовым "сдавать своих". О том, что он может знать - конечно, он может знать очень много ", - утверждает Яницкий.