Закрытие трех телеканалов - не идея Зеленского, а результат давления Вашингтона, - евродепутат
Об этом евродепутат Виола фон Крамон заявила во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, передает Главком.
"И, поверьте мне, закрытие трех телеканалов не было идеей Зеленского. Это было главным результатом давления со стороны Вашингтона. Я могу только приветствовать это решение, потому что оно назрело и перезрел", - подчеркнула Виола фон Крамон.
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По ее словам Украина должна получать большую поддержку от Запада для противодействия российской агрессии.
"Должно быть больше средств жесткой силы. Возможно, и прямое предложение членства в НАТО. Но, с другой стороны, надо и активнее привлекать Украину к нашим стратегиям мягкой силы", - отметила евродепутатка.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- В Кремле заявили, что введение санкций против лидера ОПЗЖ Виктора Медведука может привести к военному обострению на Донбассе
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