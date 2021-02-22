Закрытие трех телеканалов - не идея Зеленского, а результат давления Вашингтона, - евродепутат

22 февраля, 2021, 19:17

Евродепутат Виола фон Крамон назвала закрытие телеканалов Тараса Козака результатом давления со стороны Вашингтона и заявила о новом формате сотрудничества США и Украины

Об этом евродепутат Виола фон Крамон заявила во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, передает Главком.

"С первого дня правления администрация Байдена дала понять, что будет другая линия, другая форма сотрудничества, но одновременно и более жесткая риторика", - отметила политик, добавив, что у предыдущей американской администрации не было достаточной воли для формирования альянса против Кремля.

"И, поверьте мне, закрытие трех телеканалов не было идеей Зеленского. Это было главным результатом давления со стороны Вашингтона. Я могу только приветствовать это решение, потому что оно назрело и перезрел", - подчеркнула Виола фон Крамон.

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По ее словам Украина должна получать большую поддержку от Запада для противодействия российской агрессии.



"Должно быть больше средств жесткой силы. Возможно, и прямое предложение членства в НАТО. Но, с другой стороны, надо и активнее привлекать Украину к нашим стратегиям мягкой силы", - отметила евродепутатка.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

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