В Кремле отреагировали на санкции Украины против Медведчука

20 февраля, 2021, 22:56

В Кремле заявили, что введение санкций против лидера ОПЗЖ Виктора Медведука может привести к военному обострению на Донбассе

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

По его словам, введение санкций против Виктора Медведчука может привести к военному обострению на Донбассе.

"Это не может не вызывать беспокойства и не подогревать вопрос, кем выбрана такая реакционная линия и не приведет ли она к тому, что руководство Украины, например, будет считать возможным решить военным способом ситуацию на юго-востоке Украины", - сказал Песков.

Он добавил, что видит в последних решениях украинской власти и американский след.

"Помощь из США поступает. Они продолжают накачивать оборонный потенциал Украины. Украине никто не угрожает, а это провоцирует горячие украинские головы на проявление агрессивности", - сказал Песков.

Напомним, по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля санкции были наложены на 19 юридических и 8 физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и Оксану Марченко.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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