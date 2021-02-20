Относительно трех телеканалов и Козака уже открыты уголовные дела - Виктор Ягун
Об этом в прямом эфире программы "Борковский & Валевская" заявил украинский военный и общественный деятель, генерал-майор Службы безопасности Украины, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун, передает "Еспресо.Захид".
В то же время, Виктор Ягун отметил, что гораздо сложнее ситуация с санкциями в отношении Анатолия Шария. "При всем нашем желании прекратить деятельность этого персонажа, то я очень боюсь политизации этого процесса. Мы имели дело с псевдожурналистом, которого обвиняли в государственной измене, и ничем оно не закончилось, поскольку наши западные партнеры очень чувствительны к темам свободы слова", - подчеркнул Виктор Ягуней .
Вместе с тем, он рассказал, что неожиданная помощь пришла от украинской диаспоры, которая активизировалась в борьбе против Шария и подготовила соответствующие письма и обращения к испанским властям. Именно этот фактор может стать определяющим в деле Шария - подчеркнул Ягун.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
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