Относительно трех телеканалов и Козака уже открыты уголовные дела - Виктор Ягун

20 февраля, 2021, 15:22

У правоохранителей достаточно доказательств, они накапливались еще с 2014 года, дело доказательства террористической деятельности телеканалов Козака и Медведчука будет лежать в плоскости судов и прокуратуры

Об этом в прямом эфире программы "Борковский & Валевская" заявил украинский военный и общественный деятель, генерал-майор Службы безопасности Украины, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун, передает "Еспресо.Захид".

В то же время, Виктор Ягун отметил, что гораздо сложнее ситуация с санкциями в отношении Анатолия Шария. "При всем нашем желании прекратить деятельность этого персонажа, то я очень боюсь политизации этого процесса. Мы имели дело с псевдожурналистом, которого обвиняли в государственной измене, и ничем оно не закончилось, поскольку наши западные партнеры очень чувствительны к темам свободы слова", - подчеркнул Виктор Ягуней .

Вместе с тем, он рассказал, что неожиданная помощь пришла от украинской диаспоры, которая активизировалась в борьбе против Шария и подготовила соответствующие письма и обращения к испанским властям. Именно этот фактор может стать определяющим в деле Шария - подчеркнул Ягун.

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