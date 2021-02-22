В Украине цены на яйца, сахар и масло в ближайшее время расти не будут, - эксперты

22 февраля, 2021, 12:43

Цены на такие продукты, как яйца, сахар и масло в ближайшее время не будут расти

Такое мнение высказал Олег Пендзин, исполнительный директор общественного союза "Экономический дискуссионный клуб", в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Есть понятие "платежеспособный спрос населения ". Так вот, и по сахару, и по маслу, и по яйцам, и по гречке достигнуты, на мой взгляд, максимальные показатели цен, которые упираются в платежеспособный спрос. Больше они не будет дорожать, потому что люди просто будут сокращать общий объем потребления ", - сказал Пендзин.

Владимир Лапа, бывший глава Госпотребслужбы, сделал похожий прогноз.

"Рынки ожидают снижения цен на сельхозпродукцию урожая следующего года. Конечно, фьючерсы всегда фьючерсы, котировки меняются, но ожидания пока такие. Глобально, скорее всего, мы в том числе в части внутренней инфляции подходим к максимуму и уже летом пойдет динамика снижения уровня инфляции ", - отметил Лапа.