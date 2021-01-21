В НБУ спрогнозировали инфляцию до конца года: на сколько вырастут цены

21 января, 2021, 14:25

Национальный банк Украины прогнозирует потребительскую инфляцию на уровне 7% в конце 2021 года

Об этом председатель НБУ Кирилл Шевченко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Ускорение инфляции, по нашим оценкам, продолжится. По итогам 2021 потребительская инфляция составит 7%. Она выйдет за пределы целевого диапазона 5 +/- 1 п.п. Но опять вернется к нему в первой половине следующего года", - сказал Шевченко .

Так, НБУ ожидает, что в 2022-2023 инфляция будет находиться около среднесрочной цели 5 +/- 1 п.п.

По словам Шевченко, рост цен в первом полугодии 2021 года будет обусловлен быстрым потребительским спросом, подорожанием энергоносителей и хуже прошлогодним урожаем, увеличатся производственные расходы бизнеса, в частности на оплату труда, темпы роста административно регулируемых цен будут оставаться высокими вследствие повышения акцизов на табачные изделия и подорожание электроэнергии .

"В дальнейшем влияние проинфляционная факторов будет ослабевать. Это развернет инфляционную динамику. В частности, благодаря наращиванию предложения сельскохозяйственной продукции нового урожая, замедлится продовольственная инфляция. Кроме того, в конце года иссякнет эффект низкой базы сравнения для отдельных товаров", - отметил Шевченко.

Он добавил, что монетарная политика НБУ также будет направлена на ослабление фундаментального давления на цены.

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