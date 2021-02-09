В январе инфляция в годовом измерении ускорилась до 6,1%, - Госстат
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.
Отмечается, что в январе 2021 года потребительские цены по сравнению с декабрем выросли на 1,3%.
Базовая инфляция в январе 2021 годасоставила 0,3%. В годовом измерении базовая инфляция ускорилась до 5%.
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в январе выросли на 1,4%. При этом больше всего подорожали яйца.
Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1% главным образом из-за подорожания табачных изделий на 1,9%.
Одежда и обувь подешевели на 4%.
Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 6% в основном за счет повышения цен на электроэнергию на 36,6%, канализацию - на 17,3%, водоснабжение - на 10,9%.
Цены на транспорт выросли на 1%, в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,3%, а также автомобилей - на 1%.
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