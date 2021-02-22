Нас наказывают больше, чем нужно, - Луческу пожаловался на арбитров
22 февраля, 2021, 12:55
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу уверен, что в Украинской Премьер-лиге к киевской команде предвзятое судейство
Об этом сообщает "Чемпион".
Луческу пошутил, что в футболе изменились правила, но он о них не знает
"Очень доволен игроками, как они сыграли. Мы доминировали весь матч. Мы играли в футбол, создали хорошие моменты, по большому счету заслуживали выиграть матч. Мы не тянем время, не делаем тактические фолы. Мы команда, которая хочет играть в атакующий футбол. мне кажется, нас наказывают больше, чем нужно. Наверное, изменились правила, а я их не знаю ", - сказал Мирча Луческу.
В 15-м туре Премьер-лиги "Динамо" не смогло переиграть в Киеве "Десну", с которой свело матч вничью 1: 1.
- 18 февраля киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
- После матча главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что в пропущенном мяче от "Брюгге" виновен голкипер Георгий Бущан .
- В воскресенье, 21 февраля, "Динамо" в Киеве на последних секундах игры с "Десной" спаслось от поражения и вернуло себе лидерство .
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