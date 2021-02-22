Нас наказывают больше, чем нужно, - Луческу пожаловался на арбитров

22 февраля, 2021, 12:55

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу уверен, что в Украинской Премьер-лиге к киевской команде предвзятое судейство

Об этом сообщает "Чемпион".

Луческу пошутил, что в футболе изменились правила, но он о них не знает

"Очень доволен игроками, как они сыграли. Мы доминировали весь матч. Мы играли в футбол, создали хорошие моменты, по большому счету заслуживали выиграть матч. Мы не тянем время, не делаем тактические фолы. Мы команда, которая хочет играть в атакующий футбол. мне кажется, нас наказывают больше, чем нужно. Наверное, изменились правила, а я их не знаю ", - сказал Мирча Луческу.

В 15-м туре Премьер-лиги "Динамо" не смогло переиграть в Киеве "Десну", с которой свело матч вничью 1: 1.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb