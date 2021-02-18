Луческу обвинил голкипера Бущана в утраченной победе "Динамо" в Лиге Европы

18 февраля, 2021, 20:28

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу уверен, что в пропущенном мяче от "Брюгге" виноват голкипер Георгий Бущан

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал "Футбол 1/2/3".

По словам Луческу, результат матча с "Брюгге" (1:1) был бы хорошим, если бы "Динамо" сыграло "на ноль".

"Результат был бы хорошим, если бы мы отстояли "на ноль". Была задача - не пропустить гол. Пропустили из-за своих ошибок, в момент, когда демонстрировали хороший футбол. Я просил, чтобы он (Бущан, - ред.) выходил на мяч при угловом и играл. К сожалению, он не почувствовал этот момент, не сыграл вовремя. Игроки должны были сыграть внимательнее один в один со своими оппонентами", - сказал Луческу.

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Ответный матч "Брюгге" - "Динамо" состоится 25 февраля в Бельгии.

18 февраля киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

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