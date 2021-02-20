Данилов: Медведчук и его жена - террористическая группировка, которая сознательно финансирует боевиков ОРДЛО

20 февраля, 2021, 07:33

Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против нардепа Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко были основаны на предоставленных СБУ документах и видео, свидетельствующих о противоправной террористической деятельности указанных лиц, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов

С таким заявлением чиновник выступил в эфире одного из украинских телеканалов вечером в пятницу, 19 января 2021 года, передает Еспресо.TV.

"Я не открою большой тайны, и это открытая информация, что в 14 километрах от нашей границы, на территории Российской Федерации, находится один из нефтеперерабатывающих заводов, которым владеет Медведчук вместе со своей женой и Козак, также вместе со своей женой. И поставки нефтематериалов осуществляются на территорию террористов, которые убивают наших бойцов. Поэтому нет ничего удивительного. У нас достаточно доказательств того, что это террористическая группировка, которая сознательно финансирует и помогает боевикам, на основании чего было проведено сегодня заседание, был отчет СБУ, были предоставлены все соответствующие документы", - приводит слова Данилова агентство Интерфакс-Украина.

Он добавил, что решение о введении санкций в отношении Медведчука и Марченко было принято членами СНБО "почти единогласно".

Также Данилов поблагодарил внешнюю разведку, разведку Минобороны, пограничную разведку, которые "безупречно сработали над поставленной президентом задачей".

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Секретарь СНБО также высказался о ситуации с трубопроводом, которым, по его словам, владеют Медведчук и Марченко.

"На территории Украины с 1991 года существует продуктопровод, протяженностью 1433 километра, который проходит по территории Украины, но странным способом: до сих пор не находится во владении государства. Более того, через процедуру определенных манипуляций, после 2015 года он таким же странным образом оказывается в собственности частной компании, которая имеет иностранное происхождение, но руководят этим продуктопроводом двое граждан Украины", - рассказал Данилов.

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Также он добавил, что "в ближайшее время население Украины узнает, почему забрали у украинского народа 1433 километра этого комплекса на территории Украины. Когда проводили процессуальные действия, очень много интересного стало явным".

По результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля санкции наложены на 19 юридических и 8 физических лиц, в частности на Виктора Медведчука и Оксану Марченко.

Также СНБО поручил правительству принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" общей протяженностью 1433 км.

Следующее заседание этого совещательного органа при президенте Украины было посвящено возвращению средств из оффшоров и недрам.