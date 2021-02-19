Заседание СНБО: наложены санкции на "ПрикарпатЗападтранс", эксплуатирующей трубопровод "Самара-Запад"
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, передает Еспресо.TV .
Компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Виктором Медведчуком "попала под санкции государства Украина по результатам заседания СНБО.
Данилов заявил, что в настоящее время нефтепроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины. При этом никакой приватизации не проходило.
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Как отмечается в сообщении пресс-службы президента, решением СНБО от 2015 года Кабинету министров было поручено принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1 433 км, проходящих через территорию Украины.
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"За более чем пять лет правительство не обеспечило надлежащей защиты имущественных интересов государства и доказательства в судах различных инстанций права государства Украина на владение и пользование частью нефтепродуктопроводов. В результате государственная собственность оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины", - отметили в Офисе президента.
В ОПУ добавили, что Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства.
"Согласно статье седьмой Закона Украины "О трубопроводном транспорте", "магистральный трубопроводный транспорт имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение и является государственной собственностью Украины", - подчеркнули у Зеленского.
"Рассмотрев этот вопрос, СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народу Украины. Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках", - добавили в Офисе.
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