"Оффшоры и госнедра": Данилов анонсировал новые решения СНБО
Об этом шла речь в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.
"Продолжение следует. Дальше будут оффшоры, собственность, дальше будет все, что с 90-х украли у украинского народа - будет у украинского народа. Я могу сказать, все эти депутаты, которые сегодня сидят с состоянием 300 миллионов, 400 миллионов. Люди добрые, где вы это взяли? Вы никогда не работали в бизнесе ", - сказал Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что на следующих заседаниях будет больше решений.
"На следующих заседаниях СНБО вы увидите еще больше и еще интереснее. И там будут депутаты, там будет много людей, которые не работали нигде, но имеют огромное состояние, все это будут возвращать", - подчеркнул он.
Данилов добавил, что отдельным вопросом будет ситуация вокруг государственных недр.
"Ситуация, когда забрали все, что могли забрать, когда не платят ни копейки и вопят, что переживают за народ. Закончились эти времена", - заявил секретарь СНБО.
- По результатам заседания Совета национальной безопасности в обороны 19 февраля санкции наложены на 19 юридических и 8 физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.
- Также СНБО поручил правительству принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" общей протяженностью 1 433 км
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