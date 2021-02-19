 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбщество"Оффшоры и госнедра": Данилов анонсировал новые решения СНБО

"Оффшоры и госнедра": Данилов анонсировал новые решения СНБО

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал решение органа по оффшорным фирмам некоторых нардепов

Об этом шла речь в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

"Продолжение следует. Дальше будут оффшоры, собственность, дальше будет все, что с 90-х украли у украинского народа - будет у украинского народа. Я могу сказать, все эти депутаты, которые сегодня сидят с состоянием 300 миллионов, 400 миллионов. Люди добрые, где вы это взяли? Вы никогда не работали в бизнесе ", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что на следующих заседаниях будет больше решений.

"На следующих заседаниях СНБО вы увидите еще больше и еще интереснее. И там будут депутаты, там будет много людей, которые не работали нигде, но имеют огромное состояние, все это будут возвращать", - подчеркнул он.

Данилов добавил, что отдельным вопросом будет ситуация вокруг государственных недр.

"Ситуация, когда забрали все, что могли забрать, когда не платят ни копейки и вопят, что переживают за народ. Закончились эти времена", - заявил секретарь СНБО.

  • По результатам заседания Совета национальной безопасности в обороны 19 февраля санкции наложены на 19 юридических и 8 физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.
  • Также СНБО поручил правительству принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" общей протяженностью 1 433 км

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 февраля, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать