Россиянин отказался драться с лучшим боксером мира

19 февраля, 2021, 16:28

Российский боксер Артур Бетербиев не рискнул принять вызов мексиканца Сауля Альвареса

Об этом сообщает Vringe.com со ссылкой на инсайдера Yahoo Sports Кевина Айоле.

По словам Айоле, Альварес рассказал ему, что Артур Бетербиев отказался драться с ним, потому что имел другие планы.

"Сегодня разговаривал с Канело. Он рассказал, что когда они искали возможность покорить полутяжелый дивизион, остановив наконец свой выбор на схватке с Сергеем Ковалевым, то его команда обращалась по поводу поединка в команду Бетербиева. Но у того были какие-то другие планы", - сказал инсайдер.

Сауль Альварес является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг), в которую он окончательно перешел в 2020 году. Мексиканец лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

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