Россиянин отказался драться с лучшим боксером мира
Об этом сообщает Vringe.com со ссылкой на инсайдера Yahoo Sports Кевина Айоле.
По словам Айоле, Альварес рассказал ему, что Артур Бетербиев отказался драться с ним, потому что имел другие планы.
"Сегодня разговаривал с Канело. Он рассказал, что когда они искали возможность покорить полутяжелый дивизион, остановив наконец свой выбор на схватке с Сергеем Ковалевым, то его команда обращалась по поводу поединка в команду Бетербиева. Но у того были какие-то другие планы", - сказал инсайдер.
Сауль Альварес является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг), в которую он окончательно перешел в 2020 году. Мексиканец лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.
- Напомним, 2 января Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира WBA в среднем весе.
- 16 января стало известно, что Сауль Альварес договорился о сотрудничестве с Эдди Хирном, который является промоутером украинца Александра Усика.
- 29 января Альварес договорился о бое с британцем Билли Джо Сондерсом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти