Новые санкции СНБО основываются на материалах СБУ, - Баканов

19 февраля, 2021, 20:13

Решение СНБО о введении новых санкций против нардепа Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и других основывается в том числе и на материалах, которыми располагает Служба безопасности Украины

Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов, комментируя результаты сегодняшнего заседания СНБО, передает пресс-служба ведомства.

"Сегодня Служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и Украину. Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности "ЛНР". И как результат - основа для сообщения подозрения представителям компании", - сообщил он.

По словам Баканова, СБУ рекомендовала расширить введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, осуществляющих полеты в Российской Федерации, и дополнить санкционный перечень еще 5 компаниями.

Читайте также: Гражданская жена Козака и формальные инвесторы ZIK, NewsOne и 112 Украина: что известно о фигурантах нового санкционного списка СНБО

Он пояснил, что после введения первых санкций в конце января конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U SRL и португальской JET4U LDA принимают срочные юридические меры, чтобы обойти наложенные на них ограничения. В частности, пытаются изменить обслуживающие компании - то есть вводят других юрлиц.

"Каждый из нас видит влияние гибридной войны и ее последствия. Поэтому нам надо работать на опережение. В данном случае наша сила - в системных действиях в защиту национальных интересов", - добавил Баканов.

По результатам заседания Совета национальной безопасности в обороны 19 февраля санкции наложены на 19 юридических и 8 физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.

Также СНБО поручил правительству принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" общей протяженностью 1 433 км

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb