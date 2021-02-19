Гражданская жена Козака и формальные инвесторы ZIK, NewsOne и 112 Украина: что известно о фигурантах нового санкционного списка СНБО
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Заметим, в санкционный список попали граждане РФ Константин Вацковский, Валерий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов.
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Наталью Лавринюк называют гражданской женой народного депутата Тараса Козака, на которого наложили санкции 2 февраля.
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Валерий Донченко и Александр Маслюк выступают учредителями ООО "Торговый дом "Донские углы", а директором предприятия является Сергей Лисогор.
Эта компания финансировала ZIK, NewsOne и 112 Украину.
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Кроме того, Лисогор указан директором зарегистрированной в Москве компании ФК "Стратегия", которая занимается торговлей топливом. С ней связана компания ИК "Таврия-Север". Ее основателем указана кипрская Ventolor Investments Limited, которая принадлежит Оксане Марченко - жене нардепа Виктора Медведчука.
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