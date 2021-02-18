В Черновцах возобновили дистанционное обучение в школах

18 февраля, 2021, 15:10

Учащихся всех классов в городе Черновцы решили перевести на дистанционное обучение

Об этом сообщил заместитель мэра Черновцов Юрий Лесюк, передает агентство "АСС".

Лесюк отметил, что на дистанционное обучение переходят ученики с 1-го по 11-й класс.

"Мы получили представление от главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, обращение от главного санитарного врача Черновицкой области Натальи Гопко, изучили протокол областной комиссии ТЭБ и ЧС, а также постановление Кабинета министров и приняли решение перевести школы на дистанционное обучение", - рассказал чиновник.

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При этом Лесюк отметил, что в ближайшие дни соберется городская комиссия ТЭБ и ЧС, на которой решат вопрос об усилении других мер.

Напомним, 17 февраля на заседании правительства решили восстановить разделение на карантинные зоны

По результатам среды, 17 февраля, Черновицкая область вышла на пятое место в Украине по количеству выявленных случаев коронавируса после Винницкой обл., Киева, Закарпатской и Житомирской обл.

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