Правительство возобновляет деление на карантинные зоны
Соответствующее постановление принял Кабинет Министров, передает Еспресо.TV .
Постановлением предлагается продлить срок действия карантина на территории Украины до 30 апреля 2021 года.
Также правительство продлило режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины до 30 апреля 2021 года.
Читайте также: Украина в марте вернется к адаптивному карантину, - Ляшко
Кабмин возобновил на территории Украины градацию на зеленый, желтый, оранжевый и красный уровень эпидемиологической опасности и продлил на период действия карантина ограничительные противоэпидемические мероприятия.
Согласно постановлению будут введены дополнительные меры для отдельных регионов по результатам оценки эпидпоказателей.
В случае наступления в регионе признаков красного уровня эпидопасности решением Госкомиссии ТЭБ и ЧС на его территории планируется вводить дополнительные ограничения, аналогичные ограничениям, которые были установлены с 8 по 25 января 2021 года.
- Напомним, 5 февраля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что условия адаптивного карантина, будут более мягкими, чем осенью 2020 года
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти