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Правительство возобновляет деление на карантинные зоны


фото: dw
17 февраля на заседании правительства анонсировали продолжение карантинных мер в связи с коронавирусом

Соответствующее постановление принял Кабинет Министров, передает Еспресо.TV .

Постановлением предлагается продлить срок действия карантина на территории Украины до 30 апреля 2021 года.

Также правительство продлило режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины до 30 апреля 2021 года.

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Кабмин возобновил на территории Украины градацию на зеленый, желтый, оранжевый и красный уровень эпидемиологической опасности и продлил на период действия карантина ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Согласно постановлению будут введены дополнительные меры для отдельных регионов по результатам оценки эпидпоказателей.

В случае наступления в регионе признаков красного уровня эпидопасности решением Госкомиссии ТЭБ и ЧС на его территории планируется вводить дополнительные ограничения, аналогичные ограничениям, которые были установлены с 8 по 25 января 2021 года.

  • Напомним, 5 февраля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что условия адаптивного карантина, будут более мягкими, чем осенью 2020 года

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