Коронавирус в Украине: за сутки умерли 163 человека

18 февраля, 2021, 08:16

6237 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 февраля

В частности, заболели 413 детей и 276 медработников, сообщает в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 2222 человека;

летальных случаев - 163;

выздоровели - 5225 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 64 688 (в том числе методом ПЦР - 28941, методом ИФА - 15056, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 20691).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1287141 человек;

выздоровели - 1134120 человек;

летальных исходов - 24 852;

проведения ПЦР-тестов - 6625529.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), г. Киев (513), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 513 случаев;

Винницкая область - 514 случаев;

Волынская область - 163 случая;

Днепропетровская область - 205 случаев;

Донецкая область - 171 случай;

Житомирская область - 438 случаев;

Закарпатская область - 500 случаев;

Запорожская область - 88 случаев;

Ивано-Франковская область - 799 случаев;

Киевская область - 231 случай;

Кировоградская область - 31 случай;

Луганская область - 34 случая;

Львовская область - 300 случаев;

Николаевская область - 119 случаев;

Одесская область - 201 случай;

Полтавская область - 156 случаев;

Ровенская область -167 случаев;

Сумская область - 194 случая;

Тернопольская область - 215 случаев;

Харьковская область - 289 случаев;

Херсонская область - 44 случая;

Хмельницкая область - 202 случая;

Черкасская область - 140 случаев;

Черновицкая область - 436 случаев;

Черниговская область - 87 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

6237 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 февраля 2021 года. В частности,... Опубликовано Максим Степанов Среду, 17 февраля 2021

Читайте также: Если вакцинация не начнется до конца февраля, будем ставить вопрос об отставке Степанова, - нардеп- "слуга" Верещук