Коронавирус в Украине: за сутки умерли 163 человека
В частности, заболели 413 детей и 276 медработников, сообщает в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 2222 человека;
- летальных случаев - 163;
- выздоровели - 5225 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 64 688 (в том числе методом ПЦР - 28941, методом ИФА - 15056, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 20691).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1287141 человек;
- выздоровели - 1134120 человек;
- летальных исходов - 24 852;
- проведения ПЦР-тестов - 6625529.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), г. Киев (513), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 513 случаев;
Винницкая область - 514 случаев;
Волынская область - 163 случая;
Днепропетровская область - 205 случаев;
Донецкая область - 171 случай;
Житомирская область - 438 случаев;
Закарпатская область - 500 случаев;
Запорожская область - 88 случаев;
Ивано-Франковская область - 799 случаев;
Киевская область - 231 случай;
Кировоградская область - 31 случай;
Луганская область - 34 случая;
Львовская область - 300 случаев;
Николаевская область - 119 случаев;
Одесская область - 201 случай;
Полтавская область - 156 случаев;
Ровенская область -167 случаев;
Сумская область - 194 случая;
Тернопольская область - 215 случаев;
Харьковская область - 289 случаев;
Херсонская область - 44 случая;
Хмельницкая область - 202 случая;
Черкасская область - 140 случаев;
Черновицкая область - 436 случаев;
Черниговская область - 87 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
6237 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 февраля 2021 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов Среду, 17 февраля 2021
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