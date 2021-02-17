В Ивано-Франковской области введут жесткий карантин из-за ситуации с COVID-19
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Ситуация по распространению коронавирусной болезни остается напряженной, а в Ивано-Франковской области она уже, я бы сказал, почти критическая", - заявил главный санврач Виктор Ляшко в начале заседания.
Мест для пациентов с коронавирусом в COVID-больницах Прикарпатья не хватает.
Для предотвращения распространения вируса в регионе комиссия приняла решение карантина "красного" уровня с 22 по 28 февраля.
В этот период заведения общественного питания могут работать только на вынос. Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны временно прекратить работу.
Кроме того, запрещено проведение культурных и религиозных мероприятий, а также очное обучение учащихся 5-11 классов.
Государственная комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос о введении ограничений на въезд и выезд из области.
- В больницах в Ивано-Франковской области, которые лечат больных с коронавирусом, уже заполнены около 73% коек, а количество активных больных превышает столичные показатели.
- При этом в некоторых населенных пунктах показатель заполняемости коек в больницах для COVID-пациентов превышает 90%.
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