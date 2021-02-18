"Ювентус" сенсационно проиграл "Порту" в первом матче Лиги чемпионов

18 февраля, 2021, 00:12

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Порту" победил туринский "Ювентус"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Порту" вышел вперед уже на 2-й минуте встречи. Мехди Тареми шокировал болельщиков "Ювентуса" своим голом. В начале второго тайма Мусса Марега удвоил преимущество португальцев.

"Ювентус" сумел сократить отставание лишь на 82-й минуте. Федерико Кьеза метко попал по воротам Агустина Марчесина.

Ответный матч состоится 9 марта. Начало в 22:00.

"Порту" - "Ювентус" 2:1

Голы: Тареми, 2, Марега, 46 - Кьеза, 82

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