"Динамо" - "Брюгге": бельгийцы сыграют в Киеве без главного тренера из-за вспышки COVID-19

16 февраля, 2021, 12:15

Перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо" главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман и все его ассистенты сдали положительные тесты на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт "Брюгге".

Перед вылетом в Киев на матч Лиги Европы с "Динамо" коронавирус диагностировали у главного тренера "Брюгге" Филиппа Клемана и его помощников.

Также COVID-19 обнаружен у нескольких футболистов - Ханса Ванаку, Матея Митровича и Стефано Денсвила.

Руководить действиями "Брюгге" в матче с "Динамо" будет тренер молодежной команды "Брюгге" Рик де Мил.

Игра состоится в Киеве 18 февраля и начнется в 19:55.

15 февраля сообщалось, что матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" может не состояться из-за сильных морозов, которые ожидаются в Киеве.

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