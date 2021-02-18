"Сцуркисы - позор "Динамо": разъяренные ультрас вывесили провокационные баннеры на матче Лиги Европы. Фото

18 февраля, 2021, 17:39

Ультрас WBC продолжают критиковать братьев Суркисов за назначение главным тренером "Динамо" Мирчи Луческу

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на "Трибуна".

Сегодня, 18 февраля, "Динамо" играет с "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы. Активные болельщики WBC не смогли обойти матч в Киеве и пришли на НСК "Олимпийский" с провокационными баннерами.

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"Lucescu, go away". "Сцуркисы - позор "Динамо", - полотна с такими надписями были замечены в секторе ультрас.

16 февраля стало известно, что перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо" главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман и все его ассистенты сдали положительные тесты на коронавирус.

17 февраля матч 1/16 финала "Динамо" - "Брюгге", который состоится 18 февраля, перенесли с 20:00 на 17:00 из-за погодных условий.

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