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Espreso.tvСпортУЕФА перенес начало матча "Динамо" - "Брюгге" в Лиге Европы

УЕФА перенес начало матча "Динамо" - "Брюгге" в Лиге Европы


фото: Getty Images
Матч 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и бельгийским "Брюгге", который состоится 18 февраля в Киеве, перенесли с 20:00 на 17:00 из-за погодных условий

Об этом сообщил журналист "Футбол 1" Игорь Бурбас в twitter.

По его информации, УЕФА решил начать матч на 3:00 раньше, поскольку в Киеве вечером 18 февраля в 20:00 температура упадет до "минус 15".

"В УЕФА приняли решение перенести матч" Динамо "с" Брюгге "на 17:00 из-за морозов, которые прогнозируют на вечер четверга. Также 99%, что на НСК" Олимпийский "позволят находиться зрителям", - написал Бурбас.

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