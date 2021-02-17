УЕФА перенес начало матча "Динамо" - "Брюгге" в Лиге Европы
17 февраля, 2021, 14:49
Матч 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и бельгийским "Брюгге", который состоится 18 февраля в Киеве, перенесли с 20:00 на 17:00 из-за погодных условий
Об этом сообщил журналист "Футбол 1" Игорь Бурбас в twitter.
По его информации, УЕФА решил начать матч на 3:00 раньше, поскольку в Киеве вечером 18 февраля в 20:00 температура упадет до "минус 15".
"В УЕФА приняли решение перенести матч" Динамо "с" Брюгге "на 17:00 из-за морозов, которые прогнозируют на вечер четверга. Также 99%, что на НСК" Олимпийский "позволят находиться зрителям", - написал Бурбас.
В УЕФА приняли решение перенести матч Динамо с Брюгге на 17:00 из-за морозов, которые прогнозируют на вечер четверга. Также 99%, что на НСК Олимпийский позволят находиться зрителям. Так что спешите в кассы.- Igor Burbas (@iburbas) February 17, 2021
- 15 февраля сообщалось, что матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" может не состояться из-за сильных морозов , которые ожидаются в Киеве.
- 16 февраля стало известно, что перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо" главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман и все его ассистенты сдали положительные тесты на коронавирус .
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