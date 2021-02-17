"Севилья" - "Боруссия": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

17 февраля, 2021, 08:08

Сегодня, 17 февраля, в 1/8 финала Лиги чемпионов испанская "Севилья" сыграет против дортмундской "Боруссии"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За свою историю "Севилья" и дортмундская "Боруссия" встречались дважды. Одну победу одержали испанцы, а еще один матч завершился вничью.

Ответный матч состоится 9 марта. Начало в 22:00.

Лига чемпионов

1/8 финала

17 февраля

"Севилья" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

Севилья, стадион "Рамон Санчес Писхуан"

Начало в 22:00

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