"Порту" - "Ювентус": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
17 февраля, 2021, 07:17
Сегодня, 17 февраля, в 1/8 финала Лиги чемпионов "Порту" сыграет против итальянского "Ювентуса"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
За свою историю "Порту" и "Ювентус" встречались 5 раз. 4 победы на счету итальянского клуба, 1 раз команды сыграли вничью.
Ответный матч состоится 9 марта. Начало в 22:00.
Лига чемпионов
1/8 финала
17 февраля
"Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)
Порту, стадион "Эштадиу ду Драгау"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и "Volia Football HD
- 15 февраля УЕФА представил новый мяч , которым будут играть матчи плей-офф Лиги чемпионов.
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- В параллельной встрече английский "Ливерпуль" на выезде победил немецкий «Лейпциг» .
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