"Порту" - "Ювентус": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

17 февраля, 2021, 07:17

Сегодня, 17 февраля, в 1/8 финала Лиги чемпионов "Порту" сыграет против итальянского "Ювентуса"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За свою историю "Порту" и "Ювентус" встречались 5 раз. 4 победы на счету итальянского клуба, 1 раз команды сыграли вничью.

Ответный матч состоится 9 марта. Начало в 22:00.

Лига чемпионов

1/8 финала

17 февраля

"Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)

Порту, стадион "Эштадиу ду Драгау"

Начало в 22:00

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