"Ливерпуль" решил избавиться сразу от шестерых игроков

8 февраля, 2021, 19:37

Английский "Ливерпуль" выставит на трансфер сразу шестерых игроков

Об этом сообщает The Athletic.

Руководство английского "Ливерпуля" стремится уменьшить расходы на заработную плату. Летом боссам клуба придется погасить долги за трансферы, которые они оформляли в рассрочку.

Известно, что тренерский штаб составил список из шести игроков, которые покинут команду. В "Ливерпуле" точно не рассчитывают на резервного голкипера Адриана, а также полузащитников Марко Груича и Алекса Окслейд-Чемберлена. Имена других игроков не сообщаются.

"Ливерпуль" с 40 очками занимает четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ. "Манчестер Сити" набрал 50 очков и сохранил лидерство.

7 февраля в 23-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" с украинцем Александром Зинченко в составе разгромил в гостях "Ливерпуль".