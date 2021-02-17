Кабмин установил предельную цену газа для религиозных организаций на февраль и март

17 февраля, 2021, 18:11

Правительство установило предельную цену газа для религиозных организаций с 1 февраля по 31 марта на уровне 6,99 грн/куб. м

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Прошу установить цену на природный газ для религиозных организаций с 1 февраля по 31 марта", - сказал во время заседания правительства министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Напомним, 18 января Кабинет министров установил предельную фиксированную цену на газ для населения в размере 6,99 грн.

19 января НКРЭКУ снизила тариф на распределение газа для 14 облгазов.

27 января поставщики газа опубликовали февральскую цену на газ.