Кабмин установил предельную цену газа для религиозных организаций на февраль и март
17 февраля, 2021, 18:11
Правительство установило предельную цену газа для религиозных организаций с 1 февраля по 31 марта на уровне 6,99 грн/куб. м
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Прошу установить цену на природный газ для религиозных организаций с 1 февраля по 31 марта", - сказал во время заседания правительства министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
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- Напомним, 18 января Кабинет министров установил предельную фиксированную цену на газ для населения в размере 6,99 грн.
- 19 января НКРЭКУ снизила тариф на распределение газа для 14 облгазов.
- 27 января поставщики газа опубликовали февральскую цену на газ.
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