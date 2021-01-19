НКРЭКУ снизила тарифы на распределение газа для 14 облгазов
Регулятор принял проект постановления на заседании, передает Еспресо.TV.
Согласно тексту обоснования к проекту постановления, оно внедряет экономически обоснованные тарифы для газораспределительных систем "Гадячгаз", "Закарпатгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Коростышевгаз", "Лубныгаз", "Мелитопольгаз", "Николаевгаз", "Полтавагаз", "Тернопольгаз", "Тысменицагаз", "Уманьгаз", "Харьковгаз", "Черновцыгаз" и компании "Газовик".
Следовательно, предельный тариф на распределение газа этих компаний составит 1,79 грн/куб.
Отмечается, что такое решение принято из-за многократных обращений граждан для недопущения социальной напряженности среди населения и дополнительной защиты потребителей природного газа.
- Напомним, 18 января Кабинет министров установил предельный тариф на распределение газа на уровне 1,79 грн / куб. м.
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