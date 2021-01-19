НКРЭКУ снизила тарифы на распределение газа для 14 облгазов

19 января, 2021, 11:22

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила тарифы на распределение газа для четырнадцати компаний на уровне не выше 1,79 грн / куб. м