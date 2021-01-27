Поставщики снизили февральскую цену на газ до установленного правительством уровня
27 января, 2021, 09:49
Поставщики газа снизили февральскую цену на газ для населения до 6,99 грн / куб.м и ниже
Об этом сообщает Консультационный центр ГазПравда.
Согласно данным центра, все украинские поставщики газа снизили февральскую цену на газ до установленной правительством - 6,99 грн / куб. м или ниже.
Цена газа в феврале колеблется в пределах 6,79-6,99 грн / куб. м. Самой низкой при этом является цена поставщика Megawatt, на втором месте ГК "Нафтогаз Украины".
Отметим, что в январе поставщики газа устанавливали цены на голубое топливо в пределах 6,99-10,8 грн / куб. м.
- Напомним, Нафтогаз установил февральскую цену на газ ниже установленного правительством уровня - 6,86 грн / куб. м.
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