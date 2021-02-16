Шарий лопнул. Почему СБУ объявило ему государственную измену?

16 февраля, 2021, 18:09

Когда две недели назад СНБО объявило санкции против трех медиа-борделей Виктора Медведчука - встал вопрос, а когда государство возьмется еще за один мощный рупор кремлевской пропаганды в Украине. Более современный, более производительный и несколько умнее, чем многочисленные резиновые "зины" в гламурных студиях ОПЗЖ-ТВ

Ведь для сотен тысяч граждан Украины Толик Шарий стал светилом, прометеем и ролевой моделью успешной жизни. Именно к мужчине в свитерах Луи Виттон с виллой в Испании тянулись многочисленные мамкины конспирологи и молоденькая лайт вата с новыми смартфонами.

Где-то с месяц назад очень крутой киевский пиарщик поехал по контракту работать в очень популярной компании с центральным офисом в Одессе. "Ты не представляешь, каково было мое удивление, когда я увидел, что мои новые 25-летние копирайтеры запоем смотрят ... блог Шария", - делился впечатлениями мужчина. Поэтому первое распоряжение нового руководителя было - читать ленту нескольких украинских изданий и пересказывать вслух новости о войне на Донбассе ...

Дело о госизмене Шария прямо напрашивалось после блокировки пула дианочок и пиховшеков. Ведь именно благодаря прокрутке фейса Шария с утра до ночи - это лицо сколотило свою партию. Какую ОПЗЖ вполне официально выбрало в августе 2020 как своего основного союзника на местных выборах. Именно Шарий по замыслу Кремля должен сплачивать вокруг себя молодежь Запорожья, Одесской области, Донбасса и Днепра. Ведь скучные фейсы Бойко и Медведчука там уже не сильно вставляют - а украинофобы Толя и его жена Оля должны были крепко обнять нишу тех, за кем пойдут миллионы. Собственно, поэтому Шарий так страдал, что без трех каналов он лопнет, как шарик клоуна Пеннивайза. А люди будут смотреть не в фейс Шария, а, извините, здоровые проукраинские эфиры на "этом вонючем Эспрессо" (прямая цитата Шария - ред). Без информационной раскрутки Толя - это использованное изделие номер два. И это точно знает сам. Без современного антиукраинского героя - куча последователей Шария типа Макса Назарова - никто и звать их никак. И это радует.

Я освежу память, которые фейки бросал в наше информационное поле Толя Шарий со своим блогом. Который я надеюсь - после дела СБУ о госизмене тоже будет закрыт Youtube. Учтите - что миллионы людей верили этой лжи, распространяли ее в своих коллективах, семьях и среди друзей. И именно поэтому маленькие раковые опухоли партии Шария получили сейчас возможность сформировать фракции, пусть и незначительные, в ряде регионов.

Фейк первый

В ноябре, когда волна смертей от коронавируса зашкаливала - Шарий опубликовал фото с 2016, где Владимир Зеленский был без маски с врачами. Толя разгонял истерию, что президент ... сознательно заражает врачей коронавирусом. Случилось это в момент, когда Зеленский действительно болел COVID-19, но к чести нынешнего президента - он находился под наблюдением врачей в "Феофании" и вежливо придерживался всех инструкций. Именно тогда экс-нардеп Сергей Лещенко впервые публично в статье для KyivPost призвал YouTube заблокировать канал Шария.

Фейк второй

Шарий засветился в расследовании катастрофы MH17.

Международная экспертная группа Bellingcat выяснила, что прокремлевский пропагандист Анатолий Шарий, который утверждал, что перехват СБУ по катастрофы MH17 является "фальшивкой", пользовался фейком ГРУ. Как сообщается, речь идет о записях, на которых оккупационные силы РФ, а, в частности, сотрудник российской спецслужбы Игорь Безлер, обсуждают уничтожение малайзийского Boeing-777.

Работу на кремлевские силы и версию РФ, и "БУК не наш, и ихтамнет" Шарий, очевидно, еще начал в 2014 году. Ибо видео под названием "СБУ лоханулось по-крупному. БУК не наш, но наш "- Толя еще не в дорогих брендах, но уже высмеивает расследование СБУ о российском "БУК", с которого сбили самолет МН-17 с 298 пассажирами на борту из-за фото, которое, вероятно, ошибочно попало к материалам, опубликованным на сайте СБУ.

Фейк третий

Любимый фейк Толи Шария и всего пула пророссийских блоггеров - называть войну на Донбассе гражданским конфликтом, не признавая присутствия российских военных. Первые такие видео на канале Шария начали появляться с 2015 года. При этом пропагандист, который когда-то писал статьи о прокладках и духах в журнале "Натали" - никогда не отрицал, что российская техника на Донбассе таки есть.

"Я понимаю, что без их поддержки (России. - Ред.) все бы быстро закончилось в этих республиках. Но при этом я считаю, что это внутренний конфликт Украины, это гражданская война. Да, я это называю гражданской войной. Я считаю, что украинцы должны с этим разбираться", - рассказывал Шарий в интервью русскоязычному порталу в Эстонии Delfi.

Фейк четвертый

Шарий распространял откровенные фейки о том, будто в Украине детей учат "убивать москалей" с малого возраста. Я не шучу, вот выдержки из его интервью: "Я не утрирую, есть даже комиксы для самых маленьких, где убивают "монстров из России". Я видел рисунки с детского конкурса, проводимого СБУ, от которых у меня волосы на голове шевелились. Там светлый ангел убивает беса с российским триколором, причём многие рисунки на самом деле рисовали дети, то есть видно там каляки-маляки, в которых уже кто-то в кого-то стреляет. Это прививается с самого рождения, с двух, с трёх, с четырёх лет им уже внушается это. И когда эти квадратноголовые несчастные дети выходят из школы, они уже знают, что у них есть вот такой враг ".

Фейк пятый

В сентябре 2014 года Шарий выдал видео "Как украинские СМИ над мертвым солдатом издевались". В кадре - показывает публикацию на украинском сайте о бое в Хрящеватым и фотографию, на которой подбит танк и тело танкиста. Затем показывает видео с боевиками, которые осматривают этот танк и утверждает, что танк подбили "сепаратисты" и подчеркивает, что украинский сайт глумился над своими ... убитыми солдатами.

Что было на самом деле? После боя украинский командир танка рассматривает уничтоженный танк Т-64БВ и рассказывает как его уничтожили, а солдаты рассматривают документы, российские паспорта убитых боевиков. В ходе боев в августе 2014 года, украинские военные потом оставили эти позиции, а танк так и продолжал стоять на своем месте.

Фейк шестой

В октябре 2020-го Шарий активно подыгрывал Медведчуку в попытке впарить нам русскую бодягу "СпутникV". 12 октября он выдал фейк под названием "40 тысяч человек уже вакцинировано".

"Она еще не полностью испытана, это факт, но 40 тысяч человек уже вакцинировано, пока что никто не умер и никто не заболел", - сказал он на 112 канале.

Однако интересно, что в тот же день на "РИА-Новости" вышла новость с другой цифрой "вакцинированных" россиян - только 12 000.

Еще лучше развеял ложь следующий день сайт "Сегодня". Они сообщили, что "вакцину" одобрили для использования в России, несмотря на то, что ее испытали всего на 76 лицах.

Фейк седьмой

В июне 2020-го Шарий подвергал опасности своих сторонников. После его блога о том, что надо забрать улицу в проукраинских сил - ряд сторонников Шария начали нападать на людей на улице.

Так, 17 июня на станции киевского метро "Театральная" активисты "Партии Шария" набросились на ветерана войны на Донбассе, который воевал в рядах полка "Азов".

Вот, что писал очевидец Вадим Поздняков: "Активисты партии Шария толпой забили несколько человек в киевском метрополитене ... Неравнодушные киевляне очень быстро ответили шарийвцам, что им не рады", - написал он в соцсети.

Агрессивно настроенные адепты Шария применили флагштоки и угрожали пострадавшим: "зарежем, бл@@ дь".

После этого ветераны и молодые патриоты объявили инициативу "Опустить вату" - и наконец указали шариятам их место.

Кульминацией стало нападение - главы житомирской ячейки шарият Сергея Никитина на ветерана Романа Боровика ( "Сатану").

После распыления газа в глаза ветерану - офисы Шария начали закрываться от греха подальше. А сам Шарий заявил, что ... у него нет возможности помочь фанатикам.

Фейк восьмой

В конце января 2021 года Шарий и его днепровская фанатка Александра Лобанова решили уволить учительницу младших классов Викторию Жданову. За то, что вдова героя русско-украинской войны прививала ученикам любовь к языку и родной страны.

Шарий записал блог, где смеялся над Ждановой, называл ее больной. А еще подстрекал свою фанатку к тому, чтобы она не водила сына в школу. А еще вместе смеялись над законом об украинском языке в сфере обслуживания.

Главная претензия Лобановой - с опубликованного видео на канале Шария - в том, что ее сын пришел домой и попросил родителей разговаривать на украинском языке. Что еще раз убеждает - что правильный педагог может сделать для развития гораздо больше чем двое родителей, которые сидят на "игле" Шария. И вот после этого часть горе-родителей 2-А побежали жалобу директору с требованием заменить учителя, потому что ... внимание ... педагог побуждает детей говорить на украинском, рассказывает о патриотизме и войне с Россией. Горе-родителей возмутило, что дети дома потребовали от семьи говорить на украинском. А не на языке Пушкина.

А окончательно побежать бедную Сашу искать защиты к любимому кумиру Шарию побудило предложение Виктории Ждановой детям познакомить их с защитниками. Радость детей опять же шокировала таких подруг из Луганска как Лобанова.

И мама на пару с Шарием кричали, что педагог младших классов психически больная. Потому что потеряла своего мужа на войне. В ход пошли страшилки о страшных националистах, которые промывают детишкам мозги. И "зачем эта милитаризация".

Это лишь маленькая часть того, чем отравлял мозги людей Толя Шарий и его жена. Поэтому дело СБУ о государственной измене не просто актуально, но и логическое продолжение очищения нашего информационного пространства от гнили Кремля. Еще одним ударом по Шарию должен стать удар по ряду ТГ-каналов на юге Украины - в Запорожье, Одессе, Днепре и Николаеве, в которых он принимал участие. Как свидетельствуют предварительные релизы СБУ - их курировали спецслужбы ГРУ РФ, а пешками раз были местные люди партии Шария. Было бы хорошо - если бы Толя в Испании писал колонки разве что на заборе. С просьбой не выдавать его Украине.