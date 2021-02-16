Самый дорогой футболист Испании оправился от коронавируса
16 февраля, 2021, 20:28
Полузащитник мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш получил отрицательный тест на коронавирус
Об этом сообщает Marca .
По информации источника, Жоау Фелиш может вернуться на футбольное поле после коронавируса уже завтра, 17 февраля. "Атлетико" сыграет в чемпионате Испании против "Леванте".
Фелиш перешел в "Атлетико" из "Бенфики" в 2019 году за 127, 2 млн евро. Его контракт действует до 2026 года. В этом сезоне 21-летний португалец провел 25 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.
Transfermarkt оценивает Фелиша в 100 млн евро. Это самый высокий показатель среди всех футболистов чемпионата Испании.
- 8 февраля шесть футболистов мадридского "Атлетико" заразились коронавирусом.
- 10 февраля стало известно, что главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп не смог полететь на похороны матери в Германию из-за карантина.
- Три матча 1/8 финала Лиги чемпионов с участием английских клубов состоятся на нейтральных полях из-за нового штамма коронавируса.
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