Самый дорогой футболист Испании оправился от коронавируса

16 февраля, 2021, 20:28

Полузащитник мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш получил отрицательный тест на коронавирус

Об этом сообщает Marca .

По информации источника, Жоау Фелиш может вернуться на футбольное поле после коронавируса уже завтра, 17 февраля. "Атлетико" сыграет в чемпионате Испании против "Леванте".

Фелиш перешел в "Атлетико" из "Бенфики" в 2019 году за 127, 2 млн евро. Его контракт действует до 2026 года. В этом сезоне 21-летний португалец провел 25 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Transfermarkt оценивает Фелиша в 100 млн евро. Это самый высокий показатель среди всех футболистов чемпионата Испании.