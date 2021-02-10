УЕФА перенес 3 матча английских клубов в ЛЧ на нейтральные поля

10 февраля, 2021, 13:50

Три матча 1/8 финала Лиги чемпионов с участием английских клубов состоятся на нейтральных полях из-за нового штамма коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

В частности, 10 февраля было принято решение, что матч между испанским "Атлетико" и "Челси" состоится в Бухаресте. Встреча запланирована на 23 февраля. Повторная игра должна состояться 17 марта в Лондоне.

Ранее УЕФА перенес еще две игры 1/8 финала Лиги чемпионов с участием английских команд. Планируемый на 16 февраля матч между немецким "Лейпцигом" и "Ливерпулем" пройдет в Будапеште. 24 февраля в венгерской столице также должна состояться встреча между "Боруссией" из Менхенгладбаха и "Манчестер Сити".

Германия прекратила авиасообщение с Великобританией после обнаружения и г. нового штамма коронавируса. Венгрия и Румыния авиасообщение с Англией не закрывали.

По правилам УЕФА, именно "Боруссия", "Лейпциг" и "Атлетико" были обязаны предложить альтернативный вариант проведения матчей. В противном случае им бы засчитали техническое поражение 0: 3.

Напомним, 10 февраля все 55 ассоциаций, входящих в УЕФА, поддержали расширение Лиги чемпионов с 32 до 36 команд.

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