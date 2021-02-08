 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортВ европейском футбольном топ-клубе произошла вспышка коронавируса

В европейском футбольном топ-клубе произошла вспышка коронавируса


фото: Getty Images
Шесть футболистов мадридского "Атлетико" заразились коронавирусом

Об этом сообщает Deportes Cuatro.

Сегодня, 8 февраля полузащитники Эктор Эррера и Тома Лемар получили положительные тесты на коронавирус. На прошлой неделе COVID-19 обнаружили у нападающего Жоау Фелиш, Янника Карраско, Марио Эрмосо и Мусы Дембеле.

"Атлетико" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. "Матрасники" опережают "Барселону" и "Реал" на 7 очков, но имеют две игры в запасе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 февраля, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать