В европейском футбольном топ-клубе произошла вспышка коронавируса
8 февраля, 2021, 16:52
Шесть футболистов мадридского "Атлетико" заразились коронавирусом
Об этом сообщает Deportes Cuatro.
Сегодня, 8 февраля полузащитники Эктор Эррера и Тома Лемар получили положительные тесты на коронавирус. На прошлой неделе COVID-19 обнаружили у нападающего Жоау Фелиш, Янника Карраско, Марио Эрмосо и Мусы Дембеле.
"Атлетико" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. "Матрасники" опережают "Барселону" и "Реал" на 7 очков, но имеют две игры в запасе.
- В ноябре форвард "Атлетико" Луис Суарес получил положительный тест на коронавирус .
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