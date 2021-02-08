В европейском футбольном топ-клубе произошла вспышка коронавируса

8 февраля, 2021, 16:52

Шесть футболистов мадридского "Атлетико" заразились коронавирусом

Об этом сообщает Deportes Cuatro.

Сегодня, 8 февраля полузащитники Эктор Эррера и Тома Лемар получили положительные тесты на коронавирус. На прошлой неделе COVID-19 обнаружили у нападающего Жоау Фелиш, Янника Карраско, Марио Эрмосо и Мусы Дембеле.

"Атлетико" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. "Матрасники" опережают "Барселону" и "Реал" на 7 очков, но имеют две игры в запасе.

В ноябре форвард "Атлетико" Луис Суарес получил положительный тест на коронавирус .

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