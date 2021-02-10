Тренер "Ливерпуля" Клопп из-за карантина не попал на похороны матери

10 февраля, 2021, 15:55

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп не смог полететь на похороны матери в Германию из-за карантина

Об этом сообщает schwarzwaelder-bote.de.

Элизабет Клопп умерла в возрасте 81 года еще 19 января, однако о ее смерти Клопп рассказал только сейчас. Он отметил, что не смог попасть на похороны в Германию из-за пандемии и карантинных ограничений.

"Она означала для меня все. Это была настоящая мама в лучшем смысле этого слова. Я верующий человек и знаю, что сейчас она в лучшем месте. Я не смог побывать на похоронах из-за того, что сейчас тяжелые времена. Как только появится возможность, мы почтим ее память так, как надо", - сказал Клопп.

Германия прекратила авиасообщение с Великобританией после обнаружения там нового штамма коронавируса.

10 февраля стало известно, что три матча 1/8 финала Лиги чемпионов с участием английских клубов состоятся на нейтральных полях из-за нового штамма коронавируса.

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