"Лейпциг" - "Ливерпуль": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
УЕФА перенес матч "Лейпциг" - "Ливерпуль" в венгерский Будапешт в связи с карантинными нормами. Германия прекратила авиасообщение с Великобританией после обнаружения там нового штамма коронавируса.
Юрген Клопп не сможет рассчитывать на Фабриса Гартманна, Кондрад Лаймера, Доминика Собослая, Эмиля Форсберга и Бенджамина Хенрихса.
Команде Юлиана Нагельсмена не помогут Вирджил ван Дейк, Джо Комес, Диогу Жота, Жоау Матип, Девок оригами и Фабиньйо.
"Лейпциг" и "Ливерпуль" впервые в своей истории сыграют между собой. Ответный матч состоится 10 марта. Начало в 22:00.
Лига чемпионов
1/8 финала
16 февраля
"Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия)
Будапешт, стадион "Пушкаш Арена"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и "Volia Football HD 2" Медиасервис Megogo
- В декабре "Лейпциг" объявил о трансфере венгерского полузащитника австрийского "Зальцбурга" Доминика Собослая.
- 8 февраля стало известно, что английский "Ливерпуль" выставит на трансфер сразу шестерых игроков.
- 15 февраля УЕФА представил новый мяч, которым будут играть матчи плей-офф Лиги чемпионов.
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