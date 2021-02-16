"Лейпциг" - "Ливерпуль": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

16 февраля, 2021, 08:08

Сегодня, 16 февраля, в 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий "Лейпциг" сыграет против английского "Ливерпуля"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

УЕФА перенес матч "Лейпциг" - "Ливерпуль" в венгерский Будапешт в связи с карантинными нормами. Германия прекратила авиасообщение с Великобританией после обнаружения там нового штамма коронавируса.

Юрген Клопп не сможет рассчитывать на Фабриса Гартманна, Кондрад Лаймера, Доминика Собослая, Эмиля Форсберга и Бенджамина Хенрихса.

Команде Юлиана Нагельсмена не помогут Вирджил ван Дейк, Джо Комес, Диогу Жота, Жоау Матип, Девок оригами и Фабиньйо.

"Лейпциг" и "Ливерпуль" впервые в своей истории сыграют между собой. Ответный матч состоится 10 марта. Начало в 22:00.

Лига чемпионов

1/8 финала

16 февраля

"Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия)

Будапешт, стадион "Пушкаш Арена"

Начало в 22:00

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