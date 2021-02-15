В МИД опровергли давление на покойного посла Украины в Китае

15 февраля, 2021, 13:40

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление экс-главы Офиса президента Андрея Богдана относительно давления на покойного посла в Китае Сергея Камышева

Об этом пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко рассказал в комментарии " Радио Свобода ".

Напомним, 14 февраля умер посол Украины в Китае Сергей Камышев.

Экс-глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан написал тогда, что последние полгода Камышева "терроризировали увольнением" и пообещал, что "виновник" предстанет перед судом.

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"Не было давления. Смерть Сергея Камышева стала для нас большой потерей", - прокомментировал журналистам пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

По его словам, в министерстве знали Камышева исключительно как профессионала, который самоотверженно служил Украине.

"Он сделал много для развития украинских отношений с регионами Азии и Ближнего Востока", - добавил Николенко.

Представитель МИД отметил, что потеря Камышева стала шоком для всего дипведомства.

Справка: Сергей Камышев возглавлял украинское посольство в Пекине с 2004 по 2009 годы. В октябре 2019 Владимир Зеленский повторно назначил его на эту должность. К началу 2000-х годов Сергей Камышев работал в украинском посольствах в Египте, Ливане и Сирии, затем в аппарате МИД. В 2009-2010 возглавлял Департамент консульской службы, с 2010 по 2014 работал в Кабмине на должностях заместителя министра Кабинета министров и заместитель руководителя Секретариата Кабмина. В 2019 году к своему второму назначения на должность посла Украины в КНР Сергей Камышев работал советником главы Офиса президента.

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