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Espreso.tvОбществоПосла Украины, который умер в Китае, последние полгода терроризировали увольнением, - Богдан

Посла Украины, который умер в Китае, последние полгода терроризировали увольнением, - Богдан


фото: Укрінформ
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что умершего посла Украины в Китае Сергея Камышева последние полгода терроризировали увольнением

Об этом Богдан сообщил в facebook.

По его словам, Камышеву угрожали увольнением, так как считали его "человеком Богдана".

"Умер мой хороший товарищ, Сергей Камышев. Честный, профессиональный, искренний. Легенда дипломатии. Дважды посол Украины в Китае. Последние полгода один пи***ас терроризировал его увольнением, потому что "человек Богдана". Тупому выродку непонятно, что такое профессионализм, и непонятно, что такое интересы государства. Ты будешь сидеть...", - написал Богдан.

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