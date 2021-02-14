Там МВФ обкакался, а не Украина, - Милованов о переговорах с Международным валютным фондом
Об этом Милованов написал в facebook.
Комментарий по кредиту МВФ Милованов опубликовал под постом о встрече с "наследным принцем ОАЭ", в которой он участвовал в качестве советника руководителя Офиса президента и члена украинской делегации, сопровождающей в Объединенных Арабских Эмиратах Владимира Зеленского.
На упрек, что Украина потерпела неудачу в переговорах с МВФ, Милованов ответил, что на самом деле все произошло наоборот.
"Там МВФ обкакался, а не Украина. Если на это честно смотреть", - написал Милованов, который занимал должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства с августа 2019-го по март 2020 года.
- 13 февраля стало известно, что миссия МВФ завершила работу в Украине, а стороны не договорились о пересмотре программы stand by.
- Напомним, 14-15 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой осуществляет официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты.
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