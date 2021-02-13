В День святого Валентина супруги Зеленских вылетят в Эмираты

13 февраля, 2021, 14:04

Программа посещения этой страны сегодня обнародована официальным сайтом главы Украинского государства, передает Еспресо.TV .

Как отмечается, Зеленский проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммадом бин Заеда Аль Нахайяна и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

"Во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении Банковой.

В свою очередь первая леди Украины в рамках развития направления "культурная дипломатия" встретится с министром культуры и молодежи Объединенных Арабских Эмиратов Нурой бинт Мухаммад Аль Каабе, представителями дирекции Дубайской оперы и ключевых исторических и культурных памятников Абу-Даби.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb