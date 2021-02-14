ГБР возбудило дело из-за гибели трех военных на Донбассе
Об этом сообщает официальный сайт ГБР.
"По предварительной информации, сегодня, 14 февраля, около 10:00 в районе Новолуганского при перемещении с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибли трое военных. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 425 УК Украины (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения)", - говорится в сообщении.
"Смерть военнослужащих на контролируемой территории - большая трагедия. Мы приложим все усилия, чтобы установить истинные причины и наказать виновных в смерти бойцов", - сказал и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.
- Трое украинских военнослужащих погибли в воскресенье, 14 февраля 2021 года, подорвавшись на взрывном устройстве возле поселка Новолуганское, Бахмутского района Донецкой области.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно прибыть на Донбасс для расследования гибели трех военных.
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