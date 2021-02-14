ГБР возбудило дело из-за гибели трех военных на Донбассе

14 февраля, 2021, 21:05

Государственное бюро расследований возбудило дело из-за гибели трех военных, которые подорвались в Новолуганском на мине

Об этом сообщает официальный сайт ГБР.

"По предварительной информации, сегодня, 14 февраля, около 10:00 в районе Новолуганского при перемещении с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибли трое военных. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 425 УК Украины (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения)", - говорится в сообщении.

"Смерть военнослужащих на контролируемой территории - большая трагедия. Мы приложим все усилия, чтобы установить истинные причины и наказать виновных в смерти бойцов", - сказал и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb